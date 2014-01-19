قطع الطريق السريع بطرابلس لبنان إثر تجدد الاشتباكات

تجددت الاشتباكات بين مسلحين من مؤيدي ومعارضي النظام السوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في مدينة طرابلس اللبنانية.

وقطع قناصة الطريق السريع الذي يربط المدينة مع محافظة عكار الشمالية، على الحدود مع سوريا، فيما ردت وحدات الجيش اللبناني على مصادر النيران وقطع بدوره الطريق السريع في منطقة التبانة بسبب أعمال القنص.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان أن حصيلة التوتر بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن المستمر منذ يومين بلغت 22 جريحاً بينهم 3 عناصر من الجيش، ومعظمهم سقط برصاص القنص، بالإضافة إلى وفاة مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في وقت سابق.