مقتل 20 جندياً باكستانياً في هجوم استهدف قافلة

أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، أن 20 جندياً على الأقل قتلوا، وأصيب 30 آخرون بجروح في تفجير قنبلة لدى مرور قافلة عسكرية في شمال غرب باكستان.

وقال مسؤول كبير في قوات الأمن "إن الانفجار وقع قرب إحدى آليات القافلة".

وأضاف "سنحاول معرفة طبيعة الانفجار ومعرفة ما إذا كان ناجما عن لغم يدوي الصنع أو اعتداء انتحاري".

ووقع التفجير في مدينة بانو بشمال غرب باكستان، وهي منطقة حدودية مع أفغانستان تتسم بطبيعة جبلية وعرة.

وتتخذ طالبان أفغانستان، إلى جانب مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، من المناطق القبلية الباكستانية معقلا، وتقع الأخيرة على الحدود بين إقليم بيشاور الباكستاني وأفغانستان.