يعلون يجدد رفض بلاده لخطة واشنطن في غور الأردن

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، رفض حكومته للترتيبات الأمنية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأميركية في غور الأردن، واعتبرها غير مقبولة، بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وقال وزير الدفاع، في كلمة أمام مائة شخص داخل أروقة كلية "السياسية" بالقدس الغربية، إن أجهزة الاستشعار عن بعد والطائرات الصغيرة بدون طيار لا يمكنها أن تشكل بديلا عن التواجد الجسدي لجنود الجيش الإسرائيلي، فغور الأردن حيوي لأمن إسرائيل.

وتابع "لا يمكننا أن نوافق على أن يكون هناك طرف ثالث بدلا منا، الأمن في تلك المنطقة يجب أن يبقى في أيدينا طيلة الوقت".

وأشار يعلون أيضا إلى أنه كوزير للدفاع يؤيد إدخال تطويرات تكنولوجية تساعد القوات، ولكن كما أسلفنا فإن هذه ليست بديلا عن قوات الجيش الإسرائيلي.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا في وقت سابق إن الترتيبات الأمنية الأميركية المقترحة تقضي بتواجد الجيش الإسرائيلي في غور الأردن لمدة 10 سنوات، على أن توفر الولايات المتحدة أجهزة استشعار وطائرات بدون طيار لكشف أي عمليات تسلل عبر الحدود.

وعلى نحو مواز، حمل يعلون الفلسطينيين مسؤولية تعثر مفاوضات السلام بين الجانبين، قائلاً: إن عدم استعداد الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية هو لب الصراع في المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتمسك بمواقف خاطئة إزاء ما يجري في منطقة الشرق الأوسط.