21 قتيلاً على الأقل في سلسلة هجمات في بغداد

قتل 21 شخصاً على الأقل، وجرح أكثر من 60 آخرين، السبت، ببغداد، في سبع هجمات استهدفت إحداها مركزاً تجارياً، وفق ما أفادت مصادر أمنية واستشفائية.

وشملت الهجمات التي تم تنفيذ 6 منها بواسطة سيارات مفخخة، أحياء في العاصمة العراقية، هي المنصور والنهضة والطوبجي والصرافية والعامرية، ووقعت هذه الهجمات في الوقت الذي يخرج فيه الناس إلى المقاهي والمطاعم أو المحال التجارية.

وقتل أكثر من 600 شخص منذ مطلع يناير الجاري، في أعمال عنف في العراق.

واستهدفت إحدى هذه الهجمات، السبت، مركز المنصور التجاري، أحد أحدث المجمعات التجارية في العاصمة العراقية، والذي تزوره عائلات ومجموعات من الشبان لارتياد المطاعم ودور السينما، وقتل خمسة أشخاص، وجرح 12 آخرون في الهجوم.

وبعد الهجوم، أصبح المكان مهجوراً بعدما اندفع رواد المجمع إلى الخارج، ووضعت القوى الأمنية قيوداً على التنقلات في الحي، ومنعت السيارات من دخول المنطقة أو مغادرتها.

وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في حي الطوبجي قرب سجن للأحداث، وقامت القوى الأمنية بضرب طوق أمني في المنطقة خشية فرار معتقلين. وقتل أربعة أشخاص في هذا الهجوم، وجرح 13 آخرون، بحسب مسؤولين.

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن 23 معتقلاً فروا بعد الهجوم، إلا أن قناة "العراقية" التلفزيونية الحكومية، أشارت من جهتها إلى أن السلطات منعت حصول عمليات فرار.

وفي مناطق أخرى في بغداد، تم استهداف محطة لنقل الركاب وجسر.

والأربعاء، قتل 37 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في انفجار تسع سيارات مفخخة على الأقل في بغداد، إحداها أمام مطعم شعبي في المدينة.

وتأتي أعمال العنف هذه في الوقت الذي تخوض فيه القوات الحكومية معارك في غرب البلاد لمحاولة استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وعدد من أحياء مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، التي يسيطر عليها مسلحون إسلاميون.