المحكمة الخاصة بلبنان تكرّم الرائد وسام عيد

وجّه رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، ديفيد باراغوانت، الشكر إلى الرائد في شعبة المعلومات وسام عيد، ممثلاً بوالده محمود الذي شارك، بدعوة من رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، في أعمال اليومين الأولين من انطلاق المحاكمة.

يُذكر أن عيد اغتيل قرب بيروت في 25 يناير 2008، بعد يومين من إبلاغ ما لديه من معلومات وتحليلات هاتفية عن الشبكة التي اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي هذا السياق، جدّد والد عيد الطلب من المحكمة الدولية ضم ملف ابنه الى الملفات التي تقع تحت صلاحياتها.

وعكست رسالة الشكر التي وجهها رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي كانت عبر رئيس القلم في المحكمة الدولية داريل مانديس، إلى وسام عيد الدور الهام الذي لعبه الرائد في كشف شبكة الاتصالات التي ساهمت في مراقبة الحريري قبل اغتياله.

وكان قد عمل على ملف التزامن الجغرافي والزمني للمتهمين بتنفيذ عملية اغتيال الحريري، وقدم بهذا الشأن تقريراً وصفته المحكمة بالقيّم واستندت إليه في قرارها الاتهامي.

واستندت المحكمة في قرارها الاتهامي إلى دليل الاتصالات الهاتفية الذي شكل مادة جدلية بين الادعاء ومحامي الدفاع، باعتباره دليلاً ظرفياً لا يمكن الاستناد إليه.