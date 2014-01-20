تجدد الاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للأسد في لبنان

تجددت الاشتباكات بين مسلحين من مؤيدي ومعارضي النظام السوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في مدينة طرابلس اللبنانية.

بعد أن قطع قناصة الطريق السريع الذي يربط المدينة مع محافظة عكار الشمالية، على الحدود مع سوريا، فيما ردت وحدات الجيش اللبناني على مصادر النيران.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد أسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة أربعة مدنيين واثنين من جنود الجيش اللبناني.

هذا وتشهد طرابلس اشتباكات مستمرة بين سكان الحي الموالين للأسد من جبل محسن ومنافسيهم في منطقة باب التبانة من معارضيه، منذ بداية اندلاع الثورة السورية عام ألفين وأحد عشر.