جيش جوبا يحاول الدخول إلى مخيم للأمم المتحدة

حاولت قوات حكومية من جنوب السودان الدخول بالقوة إلى مخيم لاجئين تابع للأمم المتحدة يأوي آلاف المدنيين، بعد أن سيطرت السبت على مدينة بور الاستراتيجية، حسب ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال مارتن نيسركي في بيان، الأحد، إن مسؤولين كباراً في الحكومة وقوات جنوب السودان هددوا طاقم الأمم المتحدة في المكان وحاولوا الدخول إلى مخيم بور.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أعرب الأحد عن قلقه بعد محاولة المسؤولين والجيش في جنوب السودان الدخول بالقوة إلى الموقع المدني المحمي".

وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة يدين التهديدات ضد أفراد طاقم الأمم المتحدة ويطلب من جميع أطراف النزاع احترام حصانة مخيمات اللاجئين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".

وأشار نيسركي إلى أن بعثة الأمم المتحدة تواجه تهديدات متزايدة من الطرفين، في حين أنها تأوي عشرات آلاف المدنيين في مخيمات للاجئين في كل البلاد.