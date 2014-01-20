13 قتيلا حصيلة انفجار بالقرب من مقر للجيش الباكستاني

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي هز مدينة روالبندي قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الاثنين، إلى 13 قتيلاً 24 جريحاً، ومن بين القتلى خمسة جنود وثلاثة أطفال ، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن العديد من الضحايا المدنيين يعملون في مؤسسات تابعة لأجهزة الأمن.

ووقع الهجوم عند حاجز مشترك للشرطة والجيش وقت توجّه الطلاب والموظفين لأعمالهم ومدارسهم في أحد أسواق مدينة روالبندي وبالقرب من مقر قيادة الجيش الباكستاني.

وقد تبنت حركة طالبان باكستان مسؤولية الهجوم وأعلنت انه جاء رداً على عمليات قوات الأمن في مناطق الحزام القبلي، ووفق شهود عيان فإن انتحارياً يقود دراجة هوائية فجر نفسه لدى محاولة إيقافه عند حاجز الأمن.

وألحق الانفجار دماراً في المباني المجاورة، وقد فرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان الهجوم الذي نددت به الحكومة ومختلف القوى السياسية.

ويأتي هجوم روالبندي بعد يوم من هجوم بمركبة مفخخة راح ضحيته 20 جندياً وجرح 30 آخرون على قافلة للجيش وقوات الدرك في مدينة بنو شمالي غرب البلاد وتبنت حركة طالبان باكستان مسؤوليته.