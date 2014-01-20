"تمرد غزة" تسعى للإطاحة بحكم حماس

عقدت جماعة مناهضة لحركة حماس، معروفةٌ باسم تمرد، مؤتمرها الأول في القاهرة، سعياً للإطاحة بحكم حماس على قطاع غزة كما تقول.

الجماعة طالبت سكان غزة بالنزول إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة ضد حماس، بحسب أعضائها، الذين صرحوا بأن الجماعة تحذو حذو "تمرد" المصرية التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.

ويأتي الحراك الغزي في أعقاب اتهامات وجهها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لحماس بتنفيذ حملة قمع لناشطين معارضين لها وتعذيبهم.

ومن جانبها اتهمت حماس أعضاء حملة تمرد غزة بالعمالة لجهات خارجية، ونفت صحة الاتهامات بتعذيب النشطاء.

تمرد تحددت أهدافها بالسعي للإطاحة بحكم حماس كفرصة لتوحيد صفوف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات حرة.

وقالت هند العربي منسقة حركة تمرد غزة "نطالب بالانتخابات التشريعية والرئاسية، فبمجرد أن يتم ذلك فالشعب هو الذي سيختار من الذي سيمثله سواء في الرئاسة أو في التشريعية".

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة، زادها سوءا حالة الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.