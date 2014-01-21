اغتيال أحد ممثلي الحوثيين في الحوار الوطني اليمني

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين أحد ممثلي الحوثيين في الحوار الوطني اليمني الثلاثاء في صنعاء، حسب ما أفاد مراسل العربية.

وأوضح شهود عيان أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة تويوتا أطلقوا النار على الدكتور شرف الدين وهو في سيارته أثناء مروره في تقاطع سبأ فأردوه قتيلا على الفور ولاذوا بالفرار.

يذكر أن شرف الدين، وهو أستاذ للقانون في جامعة صنعاء، كان متوجها من منزله إلى الفندق الذي تجري فيه أعمال الحوار الوطني.

وكان النائب وممثل الحوثيين في الحوار عبد الكريم جدبان قتل برصاص مجهولين نهاية نوفمبر الماضي في العاصمة اليمنية.



ويأتي الاغتيال الجديد في ظل تجدد المواجهات بين الحوثيين والقبائل الموالية لهم من جهة، وأجنحة من قبائل حاشد النافذة بزعامة آل الأحمر في محافظة عمران الشمالية ما أسفر عن 22 قتيلا في الأيام الاخيرة.