الولايات المتحدة تستعد لمواجهة عاصفة ثلجية جديدة

تستعد الولايات المتحدة، خصوصاً شرقها، لمواجهة عاصفة ثلجية جديدة مع إلغاء رحلات جوية وإقفال مدارس وإدارات رسمية وتوجيه النصائح إلى الجميع بعدم الخروج إلا في حال الضرورة.

وتفيد الأرصاد الجوية بأن الثلوج التي قد يصل سمكها إلى ثلاثين سنتمتراً ستغطي المناطق الممتدة من الشواطئ الشرقية لولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد إلى جنوب منطقة نيوانغلند في الشمال الشرقي.

وبدأ تساقط الثلوج في نيويورك وواشنطن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، خصوصاً في أقصى شمال شرق البلاد، أي في ولايات ماين وماساشوسيتس ونيوهامشير وفيرمونت ورود ايلاند وكونيتيكت، وسيتواصل هذا الانخفاض في الحرارة حتى عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأقفلت الدوائر الرسمية في واشنطن، الثلاثاء، كما أقفلت آلاف المدارس الواقعة على الشواطئ الشرقية للبلاد احتياطاً. وطلب من الجميع عدم الخروج "إلا عند الضرورة" بسبب الخوف من الانزلاقات وانخفاض الرؤية على الطرقات. وأعطيت التعليمات نفسها في العاصمة واشنطن، حيث سجل تأخر في وسائل النقل العام.

وتساقط الثلج بقوة في نيويورك، صباح الثلاثاء، وصدر إنذار بقدوم عاصفة ثلجية يتوقع أن تستمر حتى صباح الأربعاء. وكانت المناطق الواقعة شرق الولايات المتحدة شهدت عاصفة ثلجية في مطلع السنة، وسجلت درجات حرارة قياسية بلغت 15 درجة تحت الصفر في نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور.