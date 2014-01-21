تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني بجنوب السودان

حذرت تقارير دولية من تعاظم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب السودان، وذلك مع اقتراب موسم الأمطار. وقالت إن هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة بين النازحين.

واندلعت منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع في جنوب السودان، سلفا كير رئيس الدولة، ونائبه السابق مشار، الذي تتهمه الحكومة بمحاولة القيام بانقلاب عسكري، ما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، بعد لجوء العديد من سكان جنوب السودان إلى النزوح من منازلهم خوفاً على حياتهم وسط المعارك الضارية التي تشهدها البلاد.

وقال أحد النازحين "لا أستطيع الذهاب إلى منزلي، لأنه يقع في منطقة تشهد معارك ضارية بين المتمردين والحكومة، كل يوم نسمع أحاديث بأننا ربما نعود لمنازلنا، لكن الواقع يقول غير هذا، الوضع في جنوب السودان يدعو للموت والقتل".

فيما قال آخر "الشيء الوحيد المتوافر هنا هو الماء، أما الاحتياجات الضرورية الأخرى فلا نستطيع الحصول عليها بسهولة، لذلك نحن نحاول مناشدة الجمعيات والهيئات الإنسانية لتوفير الغذاء والملاجئ للنازحين هنا في جنوب السودان، خصوصاً مع قرب موسم الأمطار الذي سيساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية".

وكشفت تقارير دولية عن وجود أزمة إنسانية مقبلة على جنوب السودان، خصوصاً مع اقتراب موسم الأمطار، إلى جانب مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة بين النازحين.

وقال ديرموت كارتي، نائب مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف "إن التحدي الأكبر الذي نواجهه في الوقت الراهن هو عدم الوصول إلى المتضررين بسبب انعدام الأمن، في الأمس القريب كنا نحاول إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكننا لم نستطع بسبب تدهور الوضع الأمني، نحاول التكيف مع الوضع هنا لنكون جاهزين في أي وقت لإيصال المساعدات بالشكل المطلوب".

ولم تستطع مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ بداية الشهر الجاري الوصول إلى حل للأزمة الجنوب سودانية، فيما توقع مراقبون استمرار الأزمة في ظل تعنّت الأطراف السياسية.