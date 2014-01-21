تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 "إرهابياً" في العراق

أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مداناً بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب" يوم الأحد الماضي.

وأوضح الوزير في بيان: "نفذت وزارة العدل حكم الإعدام بحق 26 مداناً بجرائم تتعلق بالإرهاب، يوم الأحد"، مؤكداً أن "جميع المدانين رجال عراقيون بينهم الإرهابي عادل المشهداني المشهور بجرائم طائفية في بغداد".

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت في نوفمبر 2009 حكماً بإعدام المشهداني، القائد السابق لقوات الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد، إثر إدانته بتهمة قتل فتاة.

كما أعلنت السلطات العراقية حينها أن المشهداني مطلوب للعدالة في ما لا يقل عن 80 دعوى تشمل القتل والخطف والابتزاز. ووجهت إليه كذلك تهمة "قيادة الجناح العسكري" لحزب البعث المنحل.

كما كان الجيش الأميركي أعلن بدوره أن "المشهداني اعتقل بموجب مذكرة قضائية للاشتباه في ابتزازه سكان الفضل بحوالي 160 ألف دولار شهرياً وقيادة خلية عبوات ناسفة أسفرت عن قتل عناصر أمنية، وعلاقاته مع القاعدة، وارتباطاته بالجيش الاسلامي".

ونفذت أحكام الإعدام بحق 169 شخصاً خلال العام الماضي في العراق الذي يشهد موجة عنف غير مسبوقة منذ عام 2008، على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.