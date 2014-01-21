خطة لبناء 381 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة جديدة لبناء 381 وحدة سكنية في حي استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال ليئور اميحاي، المتحدث باسم حركة السلام الآن، لوكالة فرانس برس: "نشرت الإدارة المدنية الإسرائيلية تحت إشراف وزارة الدفاع خططاً لبناء 381 وحدة استيطانية جديدة في جيفعات زئيف".

وأضاف قائلاً: "هذه المرة الثانية منذ إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين التي توافق فيها الحكومة على خطط لوحدات جديدة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء أكثر من 1800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين بعد إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً في 31 ديسمبر الماضي.

وكانت إسرائيل قد وافقت قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في 30 يوليو على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين برعاية الولايات المتحدة تبعا لتقدم المفاوضات ولكنها كررت التزامها بالبناء الاستيطاني.



وقدم وزير الخارجية الأميركي خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط التي انتهت في 6 يناير، للجانبين مشروع اتفاق - إطار الذي يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين، لكنه لم ينجح في الحصول على موافقة الطرفين.