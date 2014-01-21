مقتل 20 مسلحا في غارات باكستانية على المناطق القبلية

بدأت مقاتلات باكستانية ومروحيات شن ضربات جوية على المنطقة القبلية في شمال غرب البلاد اليوم، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 متمرداً في رد على تفجيرين استهدفا الجيش في اليومين الماضيين كما قال مسؤولون.

ويأتي القصف غداة هجوم انتحاري في سوق قرب مقر للجيش الباكستاني في روالبندي قرب إسلام آباد، مما أدى إلى مقتل 13 شخصاً بينهم ثمانية جنود وثلاثة أطفال.

فيما قتل يوم السبت 39 شخصاً إثر تفجير انتحاري في مدينة بانو بشمال غرب البلاد، من بينهم ثمانية جنود و26 شخصاً من القوات شبه الحكومية، في أعنف هجوم على الجيش الباكستاني منذ عدة سنوات، وقد تبنت حركة طالبان الباكستانية الهجومين.

وتركزت الضربات الجوية الثلاثاء على منطقة وزيرستان الشمالية معقل طلبان والمسلحين المرتبطين بالقاعدة.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس "لقد قتل أكثر من 20 مسلحا وأصيب 15 آخرين بجروح، كما دمرت المقاتلات مخابئ للمسلحين".

وتابع المسؤول أنه "في عداد القتلى بعض الأجانب ومسؤول في طالبان البنجاب".

ويذكر أن طالبان البنجاب هي فصيل من حركة طالبان الباكستانية موجودة في أكبر إقليم في شرق البلاد.

من جهته، قال مسؤول استخبارات في ميرانشاه، كبرى مدن وزيرستان الشمالية، إن الضربات الجوية مستمرة وأرغمت بعض السكان على مغادرة المنطقة، ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لحصيلة الضحايا لأنه لا يسمح للعاملين في وكالات الإغاثة بالوصول إلى المنطقة.

وتشن حركة طالبان الباكستانية حملة دموية ضد الدولة الباكستانية منذ العام 2007 ونفذت عدة تفجيرات وهجمات مستهدفة في غالب الأحيان الجيش.