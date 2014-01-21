نتنياهو يهدد بتلقين حركة حماس درساً قاسياً "قريباً"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بتلقين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة درساً قاسياً "قريباً جداً" وذلك بعد تزايد إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ونقل المتحدث باسم نتنياهو، اوفير جندلمان، عنه قوله: "نحبط اعتداءات إرهابية وهي في مرحلة التخطيط ونرد على من يهاجمنا".

وأضاف: "إذا نسيت حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى هذا الدرس فإنها ستتعلمه من جديد بشكل قاس وقريب جداً".

جاء ذلك في تصريح لنتنياهو قبل انعقاد مجلس الوزراء تعقيباً على الهجوم الجوي الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح اليوم، حيث عبر فيه عن تصميم حكومته على مواصلة اتخاذ اجراءات وقائية لضمان استمرار الهدوء جنوب البلاد.