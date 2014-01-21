الحوار اليمني: شرعية هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد

أقر مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي اختتم أعماله، اليوم الثلاثاء، وثيقة ضمانات لتنفيذ مخرجاته وفق جدول زمني خلال فترة زمنية أقصاها سنة من تاريخ انتهاء أعمال مؤتمر الحوار.

وأكدت الوثيقة، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي المنتخب من الشعب تنتهي بانتخاب الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد.

يذكر أنه كان من المفترض أن تنتهي في فبراير المقبل ولاية هادي، الذي أصبح رئيساً للبلاد عام 2012 لولاية مدتها عامان وفقاً للمبادرة الخليجية.

كما نصت وثيقة مؤتمر الحوار على تشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الاتحادية الجديد، والاستفتاء عليه خلال مدة ستة أشهر.

وتقرر أيضاً تشكيل لجنة وطنية من 17 عضواً تتولى الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والإشراف على صياغة الدستور الجديد وإقراره ورفعه إلى الرئيس لإحالته للاستفتاء.