إسرائيل تعلن اعتقال خلية للقاعدة في القدس الشرقية

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" خلية مرتبطة بالقاعدة في القدس الشرقية كانت تخطط لشن هجمات مختلفة ومن بينها تفجير السفارة الأميركية في إسرائيل، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء.

وكتب أوفير جندلمان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اعتقل الشاباك خلية إرهابية من القدس الشرقية عملت بأوامر من القاعدة وخططت لشن هجمات مختلفة بما فيها تفجير السفارة الأميركية في تل أبيب".

وهذا التصريح من الوقائع النادرة التي تتحدث فيها السطات الإسرائيلية عن ضبط خلية للقاعدة في الأراضي المحتلة.

وأشارت إسرائيل في وقت سابق إلى وجود عناصر من القاعدة في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويتزامن تصريح المسؤول الإسرائيلي مع عقد مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سوريا، الأربعاء، في مدينة مونترو السويسرية بحضور دول ومنظمات دولية فضلاً عن المعارضة السورية.