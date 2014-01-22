سقوط 5 قتلى في صدامات بين المحتجين وشرطة كييف

قتل خمسة من ناشطي المعارضة، وأصيب 300 بجروح، الأربعاء، في المواجهات العنيفة في كييف بين متظاهرين وقوات الأمن، كما أعلن مركز الإسعاف الطبي الذي أقامته المعارضة.

واستعادت قوات مكافحة الشغب الأوكرانية، مدعومة بمدرعة، قسماً من وسط كييف، إثر معركة عنيفة مع المتظاهرين، بعد شهرين على مواجهة أسفرت عن سقوط قتلى.

وشنت الشرطة الأوكرانية، صباح الأربعاء، هجوماً على المحتجين في وسط كييف بعد أن قررت السلطات استخدام القوة في اليوم الرابع من المواجهات العنيفة التي أوقعت قتلى لأول مرة خلال تلك الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهرين.

وأُعلن، صباح الأربعاء، عن سقوط أول قتيل بالرصاص ما أثار غضب المحتجين. وأفاد مصدر في المركز الطبي الميداني التابع للمعارضة بأن المتظاهر "قتل على الأرجح من قبل قناص" من الشرطة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية مقتل المتظاهر في وسط كييف دون توضيح طبيعة إصابته، بحسب وكالة أنباء انترفاكس.

وإثر إعلان مقتل أحد المحتجين، اشتدت وتيرة الاشتباكان بين المتظاهرين والشرطة، وهجمت قوات حفظ النظام المتظاهرين المتحصنين خلف حواجز أقاموها في شارع قريب من مقري الحكومة والبرلمان.

وبعد تدمير الحواجز جزئياً بدأت أن الشرطة بالانسحاب، لكن أعمال العنف استمرت وتكثفت. وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. كما نفذت الشرطة حملة اعتقالات.

ولاحقاً، أعلنت النيابة العامة الأوكرانية أن رجلين قتلا بالرصاص في وسط كييف حيث تدور مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

والقتلى الثلاثة، هم على ما يبدو أول ضحايا المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في أوكرانيا قبل شهرين.

يُذكر أنه ومنذ نهاية نوفمبر شارك في مئات آلاف الأوكرانيين في تظاهرات واعتصامات ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لامتناعه عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ولاقترابه من روسيا.