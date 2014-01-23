وزارة العدل العراقية تعلن إعدام 11 مداناً بالإرهاب

أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، تنفيذ حكم الإعدام في 11 مداناً "بالإرهاب"، جميعهم عراقيون، الخميس، ليرتفع عدد الذين أعدموا هذا الأسبوع إلى 37 شخصاً جميعهم عراقيون، حسب ما نقل بيان رسمي.

وأضاف البيان الصادر عن الشمري أنه بذلك "أصبح عدد الذين أعدموا هذا الأسبوع 37 مداناً بالإرهاب".

وكشف الشمري قبل يومين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مداناً بقضايا تتعلق بالإرهاب الأحد الماضي، وذلك في بيان نشر على موقع وزارة العدل، الثلاثاء.

وأكد أن "جميع المدانين رجال عراقيون، بينهم الإرهابي عادل المشهداني المشهور بجرائم طائفية في بغداد".

ونُفذت أحكام الإعدام بحق 169 شخصاً خلال العام الماضي في العراق الذي يشهد موجة عنف غير مسبوقة منذ 2008، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وتطالب منظمات إنسانية، بينها "منظمة العفو الدولية"، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.

وتزامن تصاعد معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام خلال 2013، مع موجة العنف التي تواجه العراق، وتعد الأسوأ منذ الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008، وأدى الى مقتل عشرات الآلاف من العراقيين.