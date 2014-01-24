سكان الفلوجة يطالبون الحكومة بوقف القصف العشوائي

طالب سكان الفلوجة الحكومة العراقية بوقف القصف العنيف، الذي تتعرض له المدينة, ودعا خطيب جمعة الفلوجة قوات الجيش إلى وقف القصف الذي يطال المدنيين في الفلوجة والرمادي ومناطق الكرمة شرق الفلوجة.

وفيما تتواصل حركة النزوح الجماعي عن مدينتي الفلوجة والرمادي أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من140 ألفاً تشردوا بسبب الأحداث الجارية حالياً في الأنبار.

وقال شهود عيان إن مدفعية الجيش العراقي قصفت بشكل عنيف مناطق في الفلوجة. وبينما قالت مصادر عسكرية إن القصف استهدف تجمعات لمسلحي "داعش" أكدت مصادر داخل الفلوجة أن قصف الجيش طال منازل مواطنين مما أسفر عن سقوط عدد كبير منهم بين قتلي وجرحى.

وقد عاشت مدينة الرمادي يوم من القصف وصف بأنه الأعنف طال أحياء في جنوب وشمال المدينة.

كما ذكرت مصادر مختلفة أن مسلحين من العشائر والشرطة المحلية تلاحق عناصر من "داعش" في منطقتي الملعب وحي الضباط، في وقت تتواصل فيه المعارك في مناطق البو بالي، والبوعبيد، وجزيرة الخالدية.

ومنذ اندلاع أزمة الأنبار قبل شهر لم تستأنف المدارس والجامعات عملها في المحافظة وتحولت العديد من المدارس إلى مأوى للنازحين، خصوصاً في المناطق التي تحيط بمدينتي الفلوجة والرمادي.

140 ألف نازح

هذا وأكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد النازحين من محافظة الأنبار غرب بغداد، بلغ 140 ألف شخص منذ اندلاع الاشتباكات نهاية العام الماضي، موضحاً أنه الأسوأ منذ أعوام 2006-2008.

وقال بيتر كسلر، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن "هذا أعلى عدد للنازحين شهده العراق منذ الصراع الطائفي بين عامي 2006-2008" التي شهدها العراق.

وأشار إلى أن هذه الأعداد مثبتة لدى الحكومة العراقية.

وفر أكثر من 65 ألف شخص من محافظة الأنبار خلال الأسبوع الماضي فقط، وفقاً للمتحدث.

وأضاف أن "كثيراً من المدنيين غير قادرين على مغادرة مناطق تشهد اشتباكات وتعاني نقصاً في الغذاء والوقود الآن".

وفر آلاف النازحين من أهالي الأنبار التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إلى بغداد وإقليم كردستان الشمالي ومحافظات أخرى.

وأكد المتحدث أن "الناس لا يتوافر لديهم المال لشراء الغذاء، وهناك نقص في ملابس مناسبة لظروف الأمطار والأطفال من دون مدارس والظروف الصحية، خصوصاً للنساء، مثيرة للقلق".