كيري: لابد من تنحي الأسد لبناء سوريا جديدة

أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لبشار الأسد أن يكون له دور في العملية الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن أي حكومة انتقالية لن تشمل الأسد.

وأضاف، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الأسد يجب أن يتنحى لتحقيق السلم في سوريا، حيث إنه يواصل قتل السوريين ويقوم بجذب الإرهابيين للمنطقة، مؤكداً أنه لابد من تنحي النظام لبناء سوريا جديدة.

وشدد كيري على أن بشار الأسد لا يجب أن يكون له أي دور في العملية الانتقالية بسوريا.

وأضاف كيري أن التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط يهدف إلى الرد على التهديدات في المنطقة، وأن ذلك الوجود مهم لدعم حلفاء واشنطن، مضيفاً أن "علاقاتنا مع شركائنا في الشرق الأوسط مبنية على المصالح المشتركة".

وبخصوص برنامج إيران النووي، قال كيري إن واشنطن لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفاً "لن نسمح لإيران باتخاذ خطوات لتشغيل مفاعل آراك".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "سنضمن تدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط".

وتعليقاً على مفاوضات السلام بالشرق الأوسط، قال كيري إن فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يشجع التطرف، مشيراً إلى أن الإخفاق في إرساء السلام سينقل المنطقة لمزيد من التطرف.

وأضاف الوزير الأميركي أن مزايا السلام ستكون مهيبة وواقعية للإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن ملف الأمن يعرقل التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال كيري: "نريد الحفاظ على أمن الأردن وحدوده في أي اتفاق سلام".