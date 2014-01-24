متمردو جنوب السودان يتهمون الحكومة بخرق الاتفاق

اتهم المتمردون بجنوب السودان القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم بولاية الوحدة، رغم توقيعهم اتفاقاً لوقف العدائيات مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أن جوبا نفت تلك الاتهامات وقالت إنه لم تسمع عن أية اشتباكات بين الطرفين.

يأتي ذلك في حين رحبت أطراف دولية عدة باتفاق وقف العدائيات الذي وقع عليه الطرفان.

يذكر أن الاتفاق الموقع بين الطرفين اشتمل على وثيقتين، تتضمن الوثيقة الأولى وقف العدائيات وإطلاق النار والتصعيد الإعلامي بين الجانبين.

أما الثانية فتنص على تسريع جهود الوساطة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في جوبا وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحوار السياسي الشامل والذي حدد لانطلاقه الأول من شهر فبراير المقبل.