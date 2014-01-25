هدوء في جنوب السودان بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ

أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية، فيليب اغير، أن الوضع هادئ، اليوم السبت، في جنوب السودان، غداة دخول وقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين حيز التنفيذ. وأضاف اغير "لا معلومات عن معارك، والوضع هادئ".

ودخل وقف إطلاق النار الذي وقع في أديس ابابا حيز التنفيذ، الجمعة، في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

ومن جانبه، قال لول رواي كوانغ، المتحدث باسم المتمردين، إن الجيش الحكومي مدعوما بجنود أوغنديين وعناصر فصيل متمرد في دارفور، أتوا من السودان المجاور، وهاجموا قبيل إعلان وقف النار مواقع المتمردين في ولاية الوحدة النفطية وفي ولاية جونقلي.

لكن اغير أوضح أن المتمردين هم الذين هاجموا مواقع للقوات الحكومية في جونقلي، وقد تم صدهم وانتهت المعارك قبل وقف النار.

ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر معارك بين القوات المناصرة للرئيس سلفا كير، ومتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، وأسفر النزاع عن آلاف القتلى، وأجبر نحو700 ألف شخص على النزوح، كما لجأ نحو 76 ألف مدني إلى قواعد للأمم المتحدة في هذا البلد.