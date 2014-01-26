أربعة قتلى في هجوم على حافلة حكومية في كابل

أعلن مسؤول أفغاني أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا صباح الأحد في كابل في عملية انتحارية تبنتها حركة طالبان استهدفت حافلة لنقل موظفين تابعين لوزارة الدفاع، موضحين أن القتلى هم ثلاثة من ركاب الآلية وامرأة من المارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس "إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من حافة كانت تنقل موظفين تابعين لوزارة الدفاع إلى عملهم".

وأضاف قائلاً: "المعلومات الأولية للشرطة تشير إلى أن ثلاثة أشخاص من ركاب الحافلة وامرأة من المارة في الشارع قتلوا".

وتابع أن تسعة أشخاص جرحوا في هذا الهجوم الذي وقع في جنوب شرق العاصمة الأفغانية.

وأعلن ناطق باسم طالبان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مسؤولية الحركة عن الهجوم.

ويعتبر هذا الهجوم الأخطر في كابل منذ العملية الانتحارية التي استهدفت مطعما لبنانيا في 17 يناير وأودت بحياة 21 شخصاً، بينهم 13 أجنبياً.

ويفترض أن تنسحب القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال العام الجاري بعد عقد من مقاتلة حركة طالبان، بينما تجري الولايات المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يتيح الإبقاء على قوات أميركية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي بعد 2014.