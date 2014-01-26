إسرائيل تدخل مواد بناء لغزة لإصلاح أضرار عاصفة

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستقوم بإدخال نحو ألف طن من الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، أن القرار الجديد يهدف "لإصلاح الأضرار الناجمة عن العاصفة ومشاريع أخرى لوكالات الأمم المتحدة".

وضربت عاصفة قوية قطاع غزة الشهر الماضي، مما أدى إلى أضرار في المنازل والبنية التحتية.

وقالت وكالة الإمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إسرائيل أبلغتها بموافقتها على إدخال مواد بناء للقطاع.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" لوكالة "فرانس برس": "إسرائيل أبلغت الأونروا بموافقتها على إدخال مواد البناء لستة مشاريع جديدة في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنها ستستخدم في بناء حي إسكاني جديد وخمس مدارس جديدة.

وأشار أبو حسنة إلى أنه من المتوقع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال الأسبوع القادم.

ومن جهته، قال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع في قطاع غزة، إنه "لم يتم إبلاغ الجانب الفلسطيني رسمياً بذلك".

وكانت إسرائيل أوقفت تسليم مواد البناء إلى قطاع غزة في 13 أكتوبر الماضي، إثر اكتشاف نفق محفور في الأراضي الإسرائيلية من القطاع، ويهدف كما قال الجيش الإسرائيلي إلى القيام بـ"أعمال إرهابية".

وفي 22 سبتمبر، سمحت إسرائيل للمرة الأولى بتسليم الإسمنت والحديد المخصص للقطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية.