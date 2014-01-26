مسلحون يستولون على آليات لقوات المالكي في الفلوجة

أفاد مراسل قناة "العربية" في العراق بأن مسلحين مجهولين لا تعرف انتماءاتهم، استولوا على آليات عسكرية لقوات المالكي في الفلوجة، وذلك في ظل اشتباكات عنيفة في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة.

وتشهد منطقة جنوب الفلوجة اشتباكات هي الأعنف من نوعها بين مسلحين مجهولين وقوات الجيش، ويتحدث سكان الفلوجة عن تدمير ثكنة عسكرية بالكامل بمنطقة النعيمية، وسط قصف المروحيات لمواقع المسلحين هناك.

وصرحت الشرطة العراقية أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا في أعمال عنف بالعراق يوم السبت، من بينها تفجيرات بسيارات ملغومة وهجوم بقذائف المورتر على قرية تقطنها أغلبية شيعية.

ويذكر أن حركة النزوح الجماعي عن مدينتي الفلوجة والرمادي تتواصل فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 140 ألفاً تشردوا بسبب الأحداث الجارية حالياً في الأنبار.

ومنذ اندلاع أزمة الأنبار قبل شهر لم تستأنف المدارس والجامعات عملها في المحافظة، وتحولت العديد من المدارس إلى مأوى للنازحين، خصوصاً في المناطق التي تحيط بمدينتي الفلوجة والرمادي.