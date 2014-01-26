تكاليف إقامة كأس العالم تغضب البرازيليين بساو باولو

شارك أكثر من 2000 متظاهر في أول احتجاج ضخم خلال هذا العام ضد كأس العالم لكرة القدم في شوارع ساو باولو، أكبر مدن البرازيل التي ستستضيف هذه البطولة في الوقت الذي يسود فيه إحباط بسبب تكاليف إقامة البطولة.

وأثارت تكاليف إقامة ملاعب جديدة غضب متظاهرين كثيرين يطالبون باستثمارات جديدة في وسائل النقل العامة والرعاية الصحية والتعليم.

ويتابع الساسة والمستثمرون عن كثب هذا العام لمعرفة ما إذا كان يمكن لموجة أخرى من الاحتجاجات تلطيخ صورة كأس العام أو التأثير على شعبية الرئيسة ديلما روسيف قبل الانتخابات في أكتوبر.

وشهدت البرازيل في وقت سابق من العام الماضي، احتجاجات عامة خلال بطولة كأس القارات التي أقيمت هناك في يونيو الماضي.

وخلال هذه البطولة شارك ما يزيد على مليون برازيلي في احتجاجات ضد سوء الخدمات العامة والفساد السياسي.