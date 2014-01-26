مقتل ضابط شرطة برصاص مسلحين من القاعدة في حضرموت

أعلن مصدر أمني يمني لوكالة "فرانس برس" أن مسلحين من تنظيم القاعدة قتلا اليوم الأحد ضابطاً في الشرطة في محافظة حضرموت بجنوب شرق البلاد.

وقال المصدر إن "مسلحين من تنظيم القاعدة يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما النار على المقدم في المباحث، أحمد عمر المحثوثي، أثناء عودته من عمله في بلدة حورة بوادي حضرموت، مما أدى إلى مقتله على الفور".

وذكر المصدر أن المهاجمين تمكنا من الفرار إلى جهة غير معلومة.

وغالباً ما يشكل الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية هدفاً للقاعدة في جنوب اليمن وشرقه، حيث ينشط تنظيم القاعدة.

يذكر أنه قتل عشرات الضباط في اليمن في هجمات نسبت إلى القاعدة في الأشهر الأخيرة.