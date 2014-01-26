مقتل 3 في إطلاق نار بمركز تجاري في ضواحي واشنطن

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بالضاحية الشمالية للعاصمة الأميركية واشنطن، كما أعلنت الشرطة المحلية في حسابها على تويتر، بحسب تقرير إخباري الأحد.

وأفادت شرطة منطقة هاورد في ولاية ميريلاند (شرق)، المحاذية للعاصمة الفدرالية الأميركية، السبت، بوقوع "ثلاث وفيات مؤكدة" داخل مركز كولومبيا التجاري الواقع بين واشنطن وبالتيمور.

وقال قائد الشرطة المحلية بيل ماكماهون في مؤتمر صحافي: "لا نعتقد بوجود أي مسلح آخر داخل المركز التجاري"، مضيفا أن عناصر من الشرطة دخلوا هذا المركز "للتأكد أيضا من عدم وجود ضحايا آخرين".

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة، وعُثر على "سلاح ناري وذخائر" إلى جانب جثته.

ويضم المركز التجاري المستهدف، والذي تقصده العائلات خصوصا خلال عطلات نهاية الأسبوع، نحو 200 محل تجاري.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بالحد من بيع الأسلحة.

وإثر مقتل 20 طفلا وستة أشخاص في إحدى مدارس كونيتيكت في شمال شرق البلاد في ديسمبر 2012، أعد الرئيس باراك أوباما مشروع قانون للحد من بيع السلاح، إلا أن الكونغرس عارض الخطوة.