%7 من الإسرائيليين يعتقدون بنجاح التفاوض مع السلطة

نشرت القناة الثانية الإسرائيلية استطلاع رأي حول الخطوط الحمراء للإسرائيليين، ووفق الاستطلاع يؤمن 7% من الإسرائيليين فقط أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ستنتهي باتفاق سلام، في حين يرى 87% أن هذا لن يحصل، و6% ليس لديهم رأي، ويأتي هذا الاستطلاع قبل نهاية المفاوضات بثلاثة أشهر.

ويذكر الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يرفضون التنازل عن القدس الشرقية مقابل 26% يوافقون على السلام، و6% ليس لديهم رأي.

وأوضحت الدراسة أن 77% من الإسرائيليين يوافقون على طلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، و17% قالوا لا، و6% ليس لديهم رأي.

وغالبية الإسرائيليين غير راضين عن إدارة وزير الخارجية الأميركي للمفاوضات، ويقول 38% منهم إنه يميل لصالح الفلسطينيين ويعتقد 27% أنه منصف، و2% يرون أنه يميل لصالح الإسرائيليين، و32% ليس لديهم رأي.