معارضة أوكرانيا تحتل "العدل" والحكومة تهدد بالطوارئ

هددت وزيرة العدل الأوكرانية أولينا لوكاش اليوم الاثنين المتظاهرين الذين احتلوا وزارة العدل في وسط كييف بطلب اعلان حالة الطوارئ.

وقالت لوكاش التي تشارك في المفاوضات بين المعارضة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش للتلفزيون الاوكراني انها ستطلب وقف المفاوضات اذا لم يتم اخلاء المبنى.

واستولى عشرات المتظاهرين الأوكرانيين على مقر وزارة العدل القريبة من الساحة التي يعتصم بها المتظاهرون بالعاصمة كييف.

ولم يكن يوجد أي عنصر أمني في الوزارة التي تبعد عشرات الأمتار عن الساحة التي يحتلها المتظاهرون في العاصمة الأوكرانية، والذين بدأوا على الفور بإقامة حواجز حول الوزارة بواسطة سلال القمامة.

وجددت المعارضة الأوكرانية دعوتها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، عقب رفضها دعوة الرئيس الأوكراني للانضمام إلى الحكومة الحالية.

وقال قادة المعارضة إن مقترحات الرئيس فيكتور يانكوفيتش مجرد محاولة لكسب الوقت.

وكان الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية ذكر أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عرض منصبين كبيرين في الحكومة على اثنين من قادة المعارضة يوم السبت، وذلك بعد أن التقى الجانبان لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية وأعمال العنف.

وقال الموقع إن الرئيس قرر عرض منصب رئيس الوزراء على وزير الاقتصاد السابق أرسني ياتسينيوك بينما عرض منصب نائب رئيس

الوزراء للشؤون الإنسانية على فيتالي كليتشكو وهو ملاكم سابق يتمتع بشهرة عالمية.