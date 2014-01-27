هجوم على مقر حزب قومي في تركيا يخلف قتيلا و7 جرحى

قتل شخص وجرح سبعة آخرون مساء الأحد في حي شعبي بإسطنبول خلال هجوم شنه مسلحون على لجنة انتخابية تابعة لحزب قومي مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

وذكرت وكالة أنباء "دوغان" أن المسؤول الإعلامي في حزب الحركة القومية وهو ثالث حزب سياسي في البرلمان التركي قتل في الهجوم الذي وقع في حي ايسينيورت بعيد افتتاح مكتب للحزب قبل الانتخابات في شهر مارس المقبل.

وأضافت أن سبعة ناشطين آخرين في الحزب أصيبوا بجروح وأن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بالحادث.

واتهم مسؤول في حزب الحركة القومية، وهو جلال عدن، حزب العمال الكردستاني (متمردون أكراد) بالوقوف وراء الحادث، بعد أن تظاهر عدد من أعضاء هذا الحزب قبل افتتاح المكتب في هذا الحي الذي تقطنه أغلبية من الأكراد.