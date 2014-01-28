البشير يدعو الجماعات المسلحة والأحزاب لحوار وطني

دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، الجماعات المسلحة وجميع الأحزاب السياسية إلى الاجتماع وبحث سبل النهوض بالبلاد، واتهم البشير من لا يثق في مصداقية الفعل السياسي بأنه يتصرف وفق خيار تكتيكي، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يقر بأهمية الإصلاح لتطوير العمل السياسي على مستوى الدستور والإجراءات.

وقال أمام حشد يضم زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد "ندعو لحوار عريض يشمل كل الأحزاب السياسية وحتى حاملي السلاح."

وكان ربيع عبدالعاطي - وهو عضو بارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم- قال في وقت سابق إن البشير سيدعو جماعات المعارضة في خطاب حي يبثه التلفزيون اليوم الاثنين للمساعدة في إعادة صياغة الدستور والانضمام إلى الحكومة.

وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت سلسلة مقالات على مدى الأسبوع المنصرم أوردت فيها تصريحات لمسؤولين بالحكومة بأن الخطاب سيتضمن

إصلاحات مهمة.