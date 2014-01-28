الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة عسكرية جديدة في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنشاء وحدة جديدة سيتم نشرها في هضبة الجولان السوري المحتل. وأضاف في بيان أنه تم نشر وحدة جديدة باسم "باشان"، الاسم التوراتي للجولان على الحدود مع سوريا للرد على أي تهديد أمني.

وبحسب البيان فإن الوحدة ستعزز قدرات التدخل السريع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وتشهد مرتفعات الجولان توتراً منذ بدء النزاع في سوريا قبل أكثر من عامين، إلا أن الحوادث فيها بقيت طفيفة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو الهاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد في غالب الأحيان.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، وقامت بضمها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي