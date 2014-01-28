الفلوجة شبه خاوية من سكانها مع استمرار القصف والقتال

بدت مدينة الفلوجة بعد أسابيع من القتال شبه خاوية من سكانها الذين نزحوا عنها هرباً من القتال والقصف المتواصل على المدينة.

وكثف الطيران العراقي ومدفعيته من قصفهما على الفلوجة التي يتحصن بها مقاتلو "داعش"، استعداداً لهجوم شامل على المدينة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي "داعش" في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة إثر محاولة الجيش دخول المدنية عبر ذلك المحور.

وعلى إثرها باشرت مدفعية الجيش بقصف بعض أحياء الفلوجة باستخدام المروحيات والمدفعية الثقيلة، فيما تواصل الطوق الأمني والتواجد العسكري لقوات الجيش على أطراف المدينة، وسط استمرار نزوح الأهالي من المدنية.

تعزيز القدرات العسكرية العراقية

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتعزيز قدرتها الجوية بشراء مروحيات قتالية أميركية.

وكانت بغداد قد تقدمت منذ بضعة أشهر بطلب لشراء مروحيات قتالية أميركية لدعم القوات على الأرض والمساعدة في عمليات استطلاع.

ومن جهتها، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس بمشروع لبيع 24 مروحية من نوع "أباتشي" للعراق مع تجهيزاتها وقطع غيارها، إضافة إلى نحو 500 صاروخ من نوع هيلفاير مضاد للدبابات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.8 مليار دولار.

وكان الطلب العراقي حول هذه الصفقة قد تعثر، في وقت سابق، في الكونغرس الأميركي بعد رفضه من قبل بعض البرلمانيين خشية استعمال المالكي لتلك الطائرات في مهاجمة مجموعات أخرى غير القاعدة.

وقبل سريان الصفقة الجديدة يبقى أمام الكونغرس 30 يوماً كي يقدم أي اعتراضات محتملة حوله.

ومن ناحيتها، أبلغت "وكالة التعاون من أجل الدفاع"، المكلفة بيع الأسلحة الأميركية للخارج، الكونغرس بمشروع عقد منفصل لتأجير العراق ست مروحيات "اباتشي" للتدرب عليها وعلى صيانتها، في انتظار أن يتسلم العراق صفقة المروحيات إذا وافق عليها الكونغرس.