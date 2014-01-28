عباس يقترح تولي الناتو أمن الحدود مع الأردن

اقترح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتولى حلف شمال الأطلسي الأمن في المناطق التي يطالب الفلسطينيون بأن ينسحب منها الإسرائيليون.

واعتبر عباس، في مقابلة بثت خلال المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الأمنية في تل أبيب، أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية يجب أن يتم خلال فترة ثلاث سنوات، في إطار أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: "من يقترح 10 إلى 15 عاماً هو لا يريد أن ينسحب.. نقول في مدة معقولة لا تزيد عن ثلاث سنوات، يمكن لإسرائيل أن تنسحب تدريجيا".

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في أن يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في المنطقة على طول الحدود مع الأردن في غور الأردن. إلا أن الفلسطينيين يصرون على انسحاب كامل.

وحول ذلك، قال عباس: "لا مانع لدينا أن يكون هناك طرف ثالث بعد أو أثناء انسحاب إسرائيل.. ليطمئن الإسرائيليون، وليطمئننا أيضا بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي"، مضيفاً "نعتقد أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة".

وحدد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون لأنفسهم هدفاً يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال تسعة أشهر.

وكرر عباس المطلب الفلسطيني بأن يكون حل الدولتين قائماً على أساس حدود عام 1967 وشدد على أهمية جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

واستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون مفاوضات السلام المباشرة في أواخر يوليو الماضي عقب ضغوط كبيرة من واشنطن، بعد تعثرها لثلاثة أعوام دون أي تطور بينما حذر الفلسطينيون بأنهم قد يلجؤون بعد انتهاء المدة المحددة إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني.

ولكن عباس أعرب عن أمله عن تحقيق تطور قبل ذلك قائلا: "أتمنى أن ننجح حتى لا نصل إلى تصادمات قانونية أو سياسية أو دبلوماسية في العالم".

وبحسب عباس فإن "هذا الحل سيأتي لإسرائيل باعتراف 57 دولة عربية وإسلامية، اعتراف واضح وصريح ودبلوماسي بين هذه الدول جميعا وإسرائيل".