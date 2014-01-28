فيديو يظهر مشاركة حزب الله في معركة "عبرا" ضد الأسير

ما زالت خفايا معركة عبرا في مدينة صيدا اللبنانية تظهر، فالحادثة التي جرت بين الجيش وجماعة أحمد الأسير، شارك حزب الله فيها، وجديدها فيديو نشرته صفحة الأسير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعرض صوراً لمقاتلين مسلحين قاموا بمساعدة الجيش اللبناني، حيث أدت المعركة إلى تخفي الأسير ومعه الفنان السابق فضل شاكر وعدد آخر من مرافقيهما.

وتُظهر الصور المرفقة في الفيديو عناصر مدنيين يحملون أسلحة، ويطلقون الرصاص ويطلقون ذقونهم وهو أمر ممنوع في الجيش اللبنانيين يضعون شريطة صفراء فوق أذرعتهم لتفريقهم عن عناصر القوى الأمنية. أو يرفعون راية الحزب فوق شرفة منزل كان السبب في اشتعال معركة عبرا.

وقال الفنان السابق فضل شاكر خلال حديث نشر عبر يوتيوب في وقت سابق إن إحدى المجموعات في معركة عبرا قتلت اثنين من حزب الله.

وعرض الفيديو صور مقاتل يحكي عن انتمائه "للجان أحياء" ومشاركته القتال مع الجيش في معركة عبرا.

وينتهي الفيديو بالدعوة لانتظار الجزء الثالث مما يسميه مشاركة حزب الله في معارك عبرا ضد الأسير.