واشنطن تدعو الرئيس الأوكراني للعمل مع المعارضة

دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين خلال اتصال هاتفي الرئيس الأوكراني فيكتور ايانوكوفيتش إلى سحب قوة شرطة مكافحة الشغب، والعمل مع المعارضة من أجل تخفيف التوتر.

وحذر بايدن أيضا الرئيس الأوكراني من أن "إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ أي إجراء أمني آخر يكون قاسيا لن يكون إلا تصعيدا للوضع وتقليصا للمساحة من أجل إيجاد حل سلمي" للأزمة، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وحث بايدن الحكومة الأوكرانية على اتخاذ "إجراءات ملموسة" خلال جلسة البرلمان الثلاثاء "من أجل الرد على الهواجس المشروعة للشعب الأوكراني من خلال تعديل القوانين غير الديمقراطية التي تم التصويت عليها في 16 يناير" والتي تنص على فرض عقوبات تصل حتى السجن لمعظم أشكال المظاهرات.

وأعلنت المعارضة الأوكرانية التعبئة منذ أكثر من شهرين بعد أن رفض رئيس البلاد نهاية نوفمبر التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، مفضلا بدلا من ذلك تقاربا مع روسيا.

وأكدت الحكومة الأوكرانية الاثنين أنها لا تنوي في الوقت الراهن فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم الأزمة السياسية الخطيرة، فيما أبدت المعارضة من جانبها استعدادها "لمواصلة المفاوضات".