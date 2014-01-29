أردوغان في طهران على وقع قضايا الفساد

وصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران في زيارة رسمية للتباحث حول التجارة والأزمة السورية، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وحسب الوزارة سيجتمع أردوغان بالرئيس الإيراني حسن روحاني وبالمرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين آخرين.

وصرحت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم قائلة: "إنها زيارة مهمة جداً إذا أخذنا في الاعتبار المسؤولين السياسيين الذين سيلتقيهم".

وأضافت أفخم رداً على سؤال عن أهمية الزيارة في ما يتعلق بالنزاع في سوريا، إن "الحوار والاتصالات دخلت مرحلة جديدة ونأمل ان يستمر هذا التوجه. كما أنها تخدم مصالح البلدين، نأمل أن تخدم مصالح المنطقة".

وتسعى أنقرة حالياً الى زيادة واردات النفط والغاز من ايران مستفيدة من رفع العقوبات عن ايران.

يُذكر أن أردوغان يواجه فضيحة فساد تتعلق بعمليات بيع ذهب وتبادلات تجارية مع ايران، تعتبر التفافاً على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأوقفت السلطات الايرانية رجل أعمال إيرانياً نافذاً يعد طرفاً أساسياً في تلك الفضيحة.

وقبل مغادرته إلى طهران أعلن أردوغان عن نيته إلغاء المحاكم الخاصة التي حاكمت مؤخراً مئات الضباط بتهمة التآمر على الحكومة منذ عام 2002.

وقال أردوغان أنه ينوي إلغاء المحاكم الخاصة، مضيفاً أن صلاحياتها سوف تحول إلى المحاكم الجنائية العليا.

وجاء تصريح أردوغان عشية مُثول عشرات من رجال الأعمال والنواب المقربين من النظام أمام القضاء بتهمة الفساد.