مهاجم يطعن قنصل روسيا وزوجته بالسودان انتقاماً لأخيه

أعلنت شرطة الخرطوم أن دبلوماسياً روسياً وزوجته طُعنا في العاصمة السودانية بيد رجل من جمهورية إفريقيا الوسطى، التي يمزقها القتال أغضبه مقتل شقيقه. وقالت الشرطة في بيان إن المهاجم أصاب القنصل العام لروسيا وزوجته بجروح لاعتقاده خطأ بأنهما ينتميان لإحدى الدول التي أرسلت قوات إلى بلده. وأضافت الشرطة أن القنصل وزوجته في حالة مستقرة.

يُذكر أن فرنسا أرسلت سابقاً قوات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة للسودان، والتي انزلقت إلى الفوضى في مارس الماضي، للدفاع عن الرعايا الفرنسيين ولمساعدة قوات حفظ السلام الإفريقية. ووعد الاتحاد الأوروبي أيضاً بإرسال جنود لكن روسيا لم ترسل أي قوات.

وقالت الشرطة السودانية إن المهاجم قال للضباط الذين ألقوا القبض عليه واستجوبوه إن شقيقه قتل صباح اليوم في بانجي بأيدي "قوة من إحدى الدول الأوروبية". وقالت الشرطة في بيان لها إنه ليست للمهاجم "دوافع أخرى غير الانتقام لمقتل شقيقه".

