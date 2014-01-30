أميركا تقترب من فرض عقوبات على مسؤولين أوكرانيين

أعلن مسؤولين أميركيون أن بلادهم تقترب من فرض عقوبات مالية على مسؤولين أوكرانيين متهمين في تصاعد العنف في كييف.

وقال مساعدو الكونغرس في تصريحات صحافية، الخميس، إنهم ناقشوا ترتيبات تلك العقوبات مع مسؤولين بإدارة باراك أوباما، لكنهم لم يتفقوا حتى الآن على التفاصيل النهائية لها. مؤكدين في الوقت ذاته أنها ستكون جاهزة سريعاً لتفرض على مسؤولين بالحكومة الأوكرانية أو زعماء حركة الاحتجاج في حالة انتشار العنف.

ويأتي ذلك بعدما قتل 6 أشخاص في كييف ومدن أوكرانية أخرى في احتجاجات تفجرت قبل اكثر من شهرين، بعد أن أحجم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع معاهدة مع الاتحاد الأوروبي تحت ضغط من روسيا.

وعبرت واشنطن عن انزعاجها في بداية الأزمة، ما دعاها إلى إلغاء تأشيرات الدخول لبعض المسؤوليين الأوكرانيين.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطرق الى أوكرانيا في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، معبرا عن الدعم لمبدأ الحق في حرية التعبير.

وتحدث نائب الرئيس جو بايدن الى يانوكوفيتش ثلاث مرات على الاقل. وسافر اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هما السيناتور الجمهوري جون مكين والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إلى كييف الشهر الماضي وتحدثا الى المتظاهرين.

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أمس على قرار يناشد جميع اطراف الازمة في اوكرانيا الامتناع عن العنف والعمل نحو حل سياسي.