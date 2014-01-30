إسرائيل تتهم حزب الله بإقامة قواعد في مبان سكنية

اتهم قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي، عمر ايشيل، حزب الله اللبناني بإقامة ما وصفه بآلاف القواعد العسكرية في مبان سكنية في بيروت وسهل البقاع وجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت قناة العربية، الخميس.

وقال ايشيل إن إسرائيل ستدمر تلك القواعد في أي صراع في المستقبل، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المدنيين.

وتؤكد إسرائيل أن حزب الله لديه مئة ألف صاروخ، وأن إيران وسوريا أرسلتا صواريخ متطورة إلى حزب الله.

ويخوص حزب الله معارك داخل سوريا ضد المعارضة دعما لنظام بشار الأسد.

وتتخوف إسرائيل من انتقال الترسانة الصاروخية السورية إلى حزب الله حال سقوط النظام.

ووجهت تل أبيب مؤخرا ضربات عسكرية لما سمته شحنات صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى حزب الله.