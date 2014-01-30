الأردن يرفض مشروع مطار إسرائيلي قرب العقبة

أكدت السلطات الأردنية أن مشروع إقامة مطار إسرائيلي قرب مدينة إيلات سيكون له "تأثير كبير على سلامة مطار مدينة العقبة الأردنية المجاورة"، بحسب تقرير إخباري، الخميس.

وأوضحت وزيرة النقل الأردنية، لينا شبيب، أمام النواب الأردنيين، الأربعاء، أن لمشروع إيلات "أثراً كبيراً على سلامة عمليات مطار الملك حسين الدولي" بالعقبة.

وتقع العقبة على بعد عشرة كيلومترات من إيلات، حيث تنوي إسرائيل إقامة مطار شمال شرق هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر في صحراء النقب.

وذكرت الوزيرة الأردنية "أن قرب المسافة الأفقية بين المطارين تحد من عمليات الإقلاع والهبوط و(تؤدي إلى تداخل متطلبات السلامة الجوية بين المطارين".

وقالت إن مطار إيلات الذي قدرت كلفته بـ471 مليون دولار "لا يلبي المتطلبات الدولية للمطارات، وفقاً لأحكام منظمة الطيران المدني الدولي".

وعلاوة على ذلك، رأت الوزيرة أن المشروع "لا يتماشى مع اتفاقية السلام" بين الأردن وإسرائيل الموقعة في 1994"، مؤكدة أن مسؤولي البلدين يبحثان الأمر.