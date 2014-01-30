الجيش التركي يعلن عن أول مواجهة مسلحة ضد "داعش"

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي، مساء الأربعاء، أن الجيش أطلق النار الثلاثاء في شمال سوريا على قافلة آليات تعود إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، المقرب من تنظيم القاعدة.

وهذا الحادث المسلح هو الأول الذي يتواجه فيه الجيش التركي ومقاتلون من تنظيم داعش، الذين يقاتلون منذ بداية يناير مجموعات أخرى معارضة للنظام السوري في شمال البلاد.

وأوضح الجيش التركي في بيان نشر على الإنترنت أنه "تم تدمير بيك-آب وشاحنة وحافلة تابعة لتنظيم داعش".

وجرت هذه العملية بعد "أن تعرضت سيارتان للجيش التركي لإطلاق نار عند مركز كوبان بيك الحدودي" شرق مدينة كيليس التركية الحدودية (جنوباً)، كما أوضحت هيئة الأركان.

ولم يسفر هذا الحادث عن سقوط ضحايا في الجانب التركي، كما ذكرت من جهتها وسائل إعلام تركية عدة، نقلاً عن مصادر عسكرية.

وتركيا، الخصم اللدود للرئيس السوري بشار الأسد، متهمة بتزويد أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية من المتطرفين، وهو ما تنفيه أنقرة باستمرار.

وقصف الجيش التركي مراراً شمال الأراضي السورية في نهاية 2012 رداً على إطلاق قذائف من سوريا على قرى تركية.