مبادرة حل أزمة الأنبار.. خروج الجيش ووقف القصف الجوي

أعلن تحالف "متحدون للإصلاح" في العراق عن مبادرة جديدة لحل الأزمة في محافظة الأنبار، وطرح التحالف في بيان رسمي خارطة طريق للخروج من الأزمة أبرز بنودها إيقاف القصف الجوي على المدن وانسحاب الجيش إلى خارجها.

وتتزايد المخاوف من اتخاذ الأوضاع الأمنية في الأنبار ذريعة لتأجيل الانتخابات في البلاد مع تعالي الأصوات تحت قبة البرلمان العراقي حول تعتيم الحكومة على مجريات الأزمة في الأنبار، والانتقادات الأميركية لطريقة المالكي في إدارة الحرب هناك.

وحذر المرجع الديني الشيعي حسين إسماعيل الصدر الحكومة العراقية من إطالة أمد الحرب في الأنبار سواء كان ذلك بقصد أو عن غير قصد، معتبرا أن إطالة أمد العملية العسكرية سيؤدي إلى توسيع الهوة بين الحكومة والشعب.

جاء ذلك بعد التصريحات الأميركية التي نقلها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي والتي انتقدت إدارة المالكي للأزمة في المحافظة.

من جانبه، أفاد مراسل العربية في العراق بوصول تعزيزات لقوات المالكي إلى الفلوجة، كما أكد انقطاع خدمات الإنترنت عن الأنبار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن القوات العراقية وأبناء العشائر استعادت السيطرة بشكل كامل على منطقة البوعلوان شمال الرمادي بعد معارك عنيفة مع مسلحين تقول الحكومة إنهم تابعون لتنظيم داعش.

فيما اتهم عدد من مربي الأغنام في البادية الغربية للأنبار الجيش بحرق شاحنات لهم بدعوى أنها لتنظيم داعش بحسب رواية أصحاب تلك الشاحنات.

أكدت مصادر أمنية في الفلوجة أن أبناء العشائر المدعومين من قبل الجيش تمكنوا من استعادة السيطرة على منطقة النساف غرب الفلوجة وطرد المسلحين منها، فيما يتواصل الحصار المضروب على أطراف المدينة.