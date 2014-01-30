القوات العراقية تقتل المسلحين وتحرر الموظفين الرهائن

أعلن مسؤولون أن القوات العراقية أنهت عملية احتجاز الرهائن في مكتب وزارة النقل في بغداد، الخميس، بعد أن تمكنت من قتل آخر أربعة من المهاجمين الذين اقتحموا المبنى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن إنه تم الإفراج عن باقي الرهائن. وأكد عقيد في الشرطة ومسؤول في وزارة الداخلية مقتل المهاجمين.

وكان مسلحون مجهولون اقتحموا صباح اليوم الخميس مكتبا تابعا لوزارة حقوق الإنسان في شمال شرق بغداد، واحتجزوا موظفيه رهائن، حسبما أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت المصادر أن "ثمانية مسلحين اقتحموا مكتبا تابعا لوزارة حقوق الإنسان في منطقة شارع القناة واحتجزوا جميع الموظفين رهائن".

من جانبه، أفاد مراسل "العربية" في العراق بأن شهود عيان أكدوا قيام مسلحين بنسف مركز شرطة الشهابي شمال شرق الفلوجة بعد اقتحامه وطرد الشرطة منه دون قتال. وكانت تعزيزات لقوات المالكي العسكرية وصلت إلى الفلوجة يوم أمس.

فيما أكدت مصادر أمنية في الفلوجة أن أبناء العشائر المدعومين من قبل الجيش تمكنوا من استعادة السيطرة على منطقة النساف غرب الفلوجة وطرد المسلحين منها، فيما يتواصل الحصار المضروب على أطراف المدينة.