مفجر بوسطن إلى الأضواء مجدداً.. ومصيره يقرر غداً

أعلن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر أن وزارته ستقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارنايف المشتبه به في تفجير ماراثون بوسطن العام الماضي. وأبلغ هولدر اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاربعاء أنه سيعلن قراره قبل موعد انقضاء مهلة غد الجمعة، التي حددها قاضي محكمة جزائية أميريكية في بوسطن.

يُذكر أن تسارنايف شاب عمره 20 عاماً من أصول شيشانية متهم بتفجير قنبلتين، قام بتصنيعهما مع شقيقه الأكبر تامرلان، الذي قتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرط بعد بضعة أيام من الهجوم الذي وقع في 15 أبريل الماضي. وأدى التفجير المذكور إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم صبي عمره 8 سنوات في هجوم اعتبر الأسوأ على الأراضي الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وأصيب 264 شخصاً بجروح ناتجة عن شظايا وفقد كثيرون منهم أطرافاً.

وتعتبر القضية بمثابة اختبار مهم لوزارة العدل التي تعهدت بمقاضاة أعمال الإرهاب بأقصى عقوبة، لكنها ستفعل هذا في ولاية ألغت عقوبة الإعدام.

