6 قتلى في هجومين استهدفا سوقاً ومطعماً في بغداد

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، الخميس، في هجومين منفصلين استهدفا سوقا ومطعما شعبيا في بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية.

وأوضحت المصادر أن "سيارة مفخخة انفجرت في سوق الكسرة في شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح".

وفي هجوم منفصل آخر، انفجرت سيارة تحمل عبوة ناسفة أمام مطعم شعبي في منطقة الطالبية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.

وتأتي الهجمات بعد سلسلة تفجيرات ضربت مساء الأربعاء العاصمة في مناطق الطالبية وبغداد الجديدة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وضربت هجمات أخرى، ضواحي العاصمة بغداد وفي الموصل وطوز خورماتو شمال البلاد، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وقتل أكثر من 900 شخص في أعمال عنف متفرقة في عموم العراق خلال الايام الماضية من الشهر الحالي، وفقاً لحصيلة أعدت استناداً مصادر رسمية.

ويتزامن تواصل العنف في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أبريل القادم.