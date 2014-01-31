الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية فجر اليوم الجمعة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية. ونقل المصابون إلى مستشفيات في قطاع غزة للعلاج إثر عدة غارات جوية، شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا والسودانية (شمال) ورفح في جنوب القطاع.

وأوضح شهود عيان أن الطيران الحربي استهدف بصاروخ واحد موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قرب مقر المخابرات العامة السابق في منطقة السودانية في شمال قطاع، ما أدى "لإصابة طفلة وأضرار في عدد من الشقق السكنية المجاورة".

وأكد مصدر أمني محلي أن الغارة الثانية استهدفت بصاروخين مبنى مهجوراً قرب مدينة "بيسان الترفيهية" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت إصابتين.

وفي رفح نفذ الطيران الحربي غارتين أيضاً استهدفتا موقعاً لكتائب القسام في منطقة تل السلطان غرب رفح، أدى "لإصابة مواطنين اثنين"، حسب ما ذكر شهود عيان.